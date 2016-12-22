Güroymak’ta dondurucu soğuklar

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ve yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar da buz tuttu.

İlçede aşırı soğuklardan dolayı dere, göl ve göletler donarken, vatandaşlar da olumsuz havadan nasibini alıyor. Güroymak’ta son günlerde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle vatandaşlar mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Özellikle Muş-Güroymak, Bitlis-Güroymak-Tatvan karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle sabah araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, bir hayli zorlanıyorlar.

Güroymak’ta, soğuklar nedeniyle beyaza bürünen ağaçlar ise seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.