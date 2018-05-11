Güroymak’ta ‘Engelliler Haftası’ etkinliği

Güroymak’ta faaliyet gösteren Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı program büyük ilgi gördü. Güroymak Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Engelli insanlara acımak yerine, onları hayata bağlayacak davranışlarda bulunup yaşamlarını kolaylaştırarak mutlu olmalarını sağlamalıyız. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalıdır. İlçemizde engelli vatandaşlarımız için ciddi çalışmalar yaptık. Güroymak Kaymakamlığı olarak, engelli vatandaşlarımıza 50 adet engelli aracı (motorlu, akülü, manüel), 60 adet hasta yatağı, 38 adet işitme cihazı, 2 vatandaşımıza protez bacak yardımı, bir çocuğumuzun yangında zarar gören yüzü için de estetik ameliyat yapıldı. Engelli vatandaşlarımızın tedavileri için gerekli yardımları yapıyoruz. Güroymak Belediyesi, ilçemizde engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkıp rahat dolaşmaları için, evlerinin önlerini ve yollarının parkelerini yaptık" diye konuştu.

Hiçbir engelliyle alay edilmemesini sözlerine ekleyen Alibeyoğlı, "Onlara gülmeyelim. Dünyada hiç kimsenin isteyerek engelli olmadığını unutmayalım. Engellilere yolda, taşıtlarda ve geçitlerde yardımcı olup yaşamlarını kolaylaştıralım. Onları üzmemeye, kırmamaya ve hayata küstürmemeye gayret gösterelim. Unutmayalım ki yaşamımızın bir yerinde, bir nedenle biz de engelli olabiliriz" dedi.

Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürü Ercan Kardaş ise, "Engelli vatandaşlar için engelsiz bir yaşam biçimi oluşturmaya çalışıyoruz. Okul olarak engelli kardeşlerimize, daha kolay yaşam imkanı sunmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki hiç kimse yarını bilemez, belki bizlerde yarın engelli kalabiliriz. Etkinliğimize katılan kaymakamımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaymakam Alibeyoğlu, programı düzenleyen Özel Sedna Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teşekkür etti.