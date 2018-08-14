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14 Ağustos 2018 15:40

Güroymak’ta Halk Eğitim Merkezi binasının temeli atıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 5 dönümlük arsa üzerine yapımına başlanılan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

Güroymak’ta Halk Eğitim Merkezi binasının temeli atıldı

14 Ağustos 2018 15:40


Güroymak Belediye Başkanlığı tarafından ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne daha önce 5 dönümlük arsa tahsisi yapılmıştı.Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının ihalesi yapılarak, bina inşaatının temeli atıldı. Binanın 2019 yılı Eylül ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Güroymak Halk Eğitim Merkezi binası 5 katlı ve 16 derslikli olacak. İçerisinde mescit, spor, konferans salonları, atölye, laboratuvar sınıfları, sergi alanları ve çeşitli kursların verilebileceği odalar olacak. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası olmadığını belirterek, "Hükumet Konağı içerisinde bir odada hizmetler veriliyor. Halkımıza en iyi hizmetin verilmesi için, belediyemize ait 5 dönümlük bir alanı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsisini yaptık. Binanın ihalesi yapıldı. 5 katlı ve 16 derslikli Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının temeli atıldı. Hayat boyu öğrenme okullarla sınırlı değildir. Dünya hızla değişiyor. Hayat boyu öğrenme ise ortaya çıkan bu ihtiyaçlara bir çözüm yolu sunuyor. Hayat boyu eğitimin hedefi öğrenen fertten öğrenen topluma geçiştir. Büyük önemi olan Halk Eğitim Merkezi binasının temelini attık. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.




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