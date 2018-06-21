Güroymak Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen programda, imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması konuşuldu. Toplantıya katılan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, bu konunun bir an önce hayata geçirilmesi için muhtarlardan takipçisi olmalarını istedi. Türkiye’de 13 milyona yakın imara aykırı bağımsız bölüm olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Kaymakam Alibeyoğlu, "Vatandaş bir şekilde evini yapmış, elektriğini ve suyunu bağlamış, ama bakıyorsunuz hala tapuda bina değil de arsa veya arazi görünüyor. Milyonları ilgilendiren, ülkemizin her yerinde sıkıntı olan bu hususu çözümleme adına kısacası ‘İmar Barışı’ dediğimiz, hükümetimizin uygulamaya koyduğu bu çalışma çok ciddi sonuçları olan ve vatandaşla devlet arasında ihtilaflı olan bu hususun giderilmesi adına çok önemli bir adımdır. Bugün toplantıda yetkiler tarafından anlatılan bu hususun bir şekilde muhtarlarımız kanalıyla köy ve mahalle sakinlerimize anlatalım. Vatandaşlarımız bir an önce işlemlerini yapsınlar. İmar Barışı’ içinde bir zaman belirlenmiştir" dedi.

‘İmar Barışı’nın hedeflerinden bahseden Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdusselam Tadik ise, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıların ‘İmar Barışı’ kapsamında olduğunu ifade eden Tadik, şunları söyledi:

“Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar uzun yıllardır Türkiye’nin gündemini işgal eden en önemli konuların başında gelmektedir. Ülkemizde 26 milyon bağımsız birim bulunmaktadır. Bu bağımsız birimlerin en az yüzde 50’sinin kaçak durumda olduğu, bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ettiği bilinmektedir. Bu durum vatandaş ve belediyeler arasında imardan kaynaklı sorunların ortaya çıkmasına ve mahkemelerinde altından kalkamayacağı dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Bu soruna çözüm getirmek maksadıyla ‘İmar Barışı’ adı ile yasal bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. ‘İmar Barışı’nda hedef; vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yaslık kazandırmak ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sermektir."

Yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdusselam Tadik, Bitlis Tapu ve Kadastro Müdürü Ali Kiber, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.