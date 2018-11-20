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Güroymak'ta kekeme öğrencilere özel eğitim

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki kekeme ve konuşma güçlülüğü çeken 178 öğrenci için eğitim programı düzenlenecek.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki kekeme ve konuşma güçlülüğü çeken 178 öğrenci için eğitim programı düzenlenecek.


Güroymak Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yapılan girişim kapsamında kekeme ve konuşma güçlüğü çeken 178 öğrencinin sorunlarının giderilmesi için İstanbul'dan uzman bir ekip ile protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile ilçe merkezi, belde ve köylerdeki öğrencilerin de dahil edileceği 3 aylık bir eğitim programı düzenlenecek.


Eğitimi verecek olan heyetle protokol imzalayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, kekeme ve konuşma güçlüğü çeken 178 öğrenci için 3 aylık eğitim programı düzenleneceğini belirtti. Alibeyoğlu, "178 öğrenciye verilecek 3 aylık eğitimin maliyeti yaklaşık olarak 120 bin TL'dir. Bu maliyetin bedeli Güroymak Kaymakamlığı ile Güroymak Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda kekeme ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilerin bu sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Yapılan protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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