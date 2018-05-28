Güroymak’ta Kur’an kursu temeli atıldı

Kız Yatılı Hafızlık Arapça Kur’an Kursu arsa yeri hayırsever bir kadın tarafından bağışlanan ve yapımı ise bir hayırsever iş adamı tarafından 700 metre kare alanda yapılacak. Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun temel atma törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Alibeyoğlu, Kur’an Kursu’nun yapımında emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada temelini attığımız Yatılı Kız Kur’an Kursu’ndaki gayemiz yüz yıl sonrasını düşündüğümüz ahlaklı, vatanına bayrağına ve dinine bağlı nesiller yetiştirmektir. Allah’a Hamd’olsun ilçemiz Makarrı Ulema, evliyalar diyarı, şüheda burcu, hafızların menbağıdır. Güroymak insanı hayırseverdir. Nurşin insanı kadir şinastır. Ben huzurlarınızda Yatılı Kız Kur’an Kursu’muzun arsasını bağışlayan çok kıymetli hayırsever hanımefendiyi, yapımını üstlenen çok kıymetli hayır sever iş adamı Kıyasettin Çetinkaya kardeşime, teknik arkadaşlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, hizmet edendir. Prensibinden hareketle Güroymak Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerimiz insan merkezli, dua almaya odaklı devam ediyor. Temelini atacağımız Yatılı Kız Kur’an Kursu’muzun mahallemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere ihtiyacı var. Kur´an Kursumuzda buna vesile olacaktır” dedi.

Hep birlikte edilen duanın ardından Kur’an Kursu’nun temeline ilk harç döküldü.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkanı vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak İlçe Müftüsü Ahmet Ateş, AK Parti İlçe Başkanı Öztürk Uğiş, Kanaat Önder’i Abdulkerim Çevik, Güroymaklı vatandaşların katılımıyla kız kuran kursu temeli atıldı.