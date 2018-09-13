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Güroymak'ta Osmanlı mimarisi sütunlar yapıldı

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 8 peronluk ilçe otogarının girişine Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi ile yapılan sütunlar yerleştirildi.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 8 peronluk ilçe otogarının girişine Osmanlı ve Selçuklu Mimarisi ile yapılan sütunlar yerleştirildi.


Güroymak Belediyesi tarafından ilçe girişine yapılan otogarda ki çalışmalarda sona gelindi. Kısa süre sonra hizmete açılacak olan ilçe otogarında incelemelerde bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, “İlçemize yakışan tarihi unsurların belirgin özelliği taş işçiliğinden otogar girişine, Osmanlı ve Selçuklu mimarisi sütunlar yapıldı. Otogar inşaat çalışmasını bitirdik. Çevre peyzaj çalışmasını yaptık. Otogar girişine ilçemizi yakışan sütunlarını da bitirdik. Belediye imkanlarıyla yaptığımız ilçe otogarımızı yakın bir zamanda, Güroymak halkımızın hizmetine sunacağız. Otogarda 8 otobüs peronu, yazıhane, taksi durağı, kafeterya, market, restoran, müdüriyet, mescit, güvenlik noktası gibi yerler bulunuyor. Ben bu vesile ile ilçemize kazandırdığımız otogarın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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