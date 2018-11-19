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Güroymak'ta "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans

Bitlis’in Güroymak Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ’Peygamberimiz ve Gençlik’ konulu bir konferans düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konferans düzenlendi.


Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaleli Köyü İmam Hatibi Necmettin Çiftçi tarafından okunan Kur'an tilavetinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, konferansın önemine vurgu yaparak, "Bizleri bugünlere kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yüce Mevla bu dünyada Peygamber Efendimizin izinden, ahirette de nurlu yüzünden ayırmasın. Bu vesile ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.


Peygamber Efendimizin (SAV) doğumunu Hicri takvimde Mevlid-i Nebi olarak kutladıklarını ifade eden Alibeyoğlu, programa katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.


Daha sonra Gaziantep Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Aslan tarafından ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans verildi.


Düzenlenen konferansa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Altınay, Hakim İbrahim Mısırcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, İlçe Müftüsü Metin Erten, kurum amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

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