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10 Temmuz 2017 16:16

Güroymak’ta semt spor sahaları inşaatına başlandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Bitlis’in Güroymak Belediyesinin katkılarıyla spor kompleksi inşaatına başlandı.

Güroymak’ta semt spor sahaları inşaatına başlandı

10 Temmuz 2017 16:16


Spor alanlarında gençlerin ve çocukların sportif faaliyetler içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmelerini amaçlayan Güroymak Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde semt spor sahaları ile vatandaşları sporla buluşturacak. Futbol, basketbol, voleybol ve etrafında yürüme parkuru yapılacak olan 4 adet semt sahası inşaatına başlandı. İlçede yapılacak 4 semt sahası inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Güroymak’ın önemli bir ihtiyacı olan spor alanlarını oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Kaymakam Alibeyoğlu, "Güroymak Belediyesi olarak Spor Toto Teşkilatına yapmış olduğumuz başvuru sonucu 4 mahallemize semt sahalarıyla alakalı protokolü geçtiğimiz aylarda imzalamıştık. Yapılacak semt sahasının içerisinde basketbol, voleybol ve futbol sahaları olacak. Aynı zamanda etraflarında yürüme parkuru mevcut olacak. Semt spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşacaklar" dedi.




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