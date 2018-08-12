Güroymak’ta tarih mekanlar aydınlatılıyor

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Belediyesi tarafından Kümbet Mahallesi’nde bulunan tarihi Kalender Ağa Kümbeti ile yanındaki Selçuklu Mezarlığı’nın çevre aydınlatması çalışmalarına başladıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "Hem tarihimize sahip çıkmak hem de ilçemize yakışan tarihi yapıları ve güzelliklerinin ışıklandırılmasını yaparak ön plana çıkartmak istedik. Kümbet Mahallesi’nde bulunan Kalender Ağa Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı’nın çevre ışıklandırması çalışmasına başladık. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.