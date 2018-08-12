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12 Ağustos 2018 17:40

Güroymak’ta tarih mekanlar aydınlatılıyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi tarafından Kümbet Mahallesi’nde bulunan tarihi Kalender Ağa Kümbeti ile Selçuklu Mezarlığı’nın çevre aydınlatılması yapılmaya başlandı.

Güroymak’ta tarih mekanlar aydınlatılıyor

12 Ağustos 2018 17:40


Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Güroymak Belediyesi tarafından Kümbet Mahallesi’nde bulunan tarihi Kalender Ağa Kümbeti ile yanındaki Selçuklu Mezarlığı’nın çevre aydınlatması çalışmalarına başladıklarını söyledi. Alibeyoğlu, "Hem tarihimize sahip çıkmak hem de ilçemize yakışan tarihi yapıları ve güzelliklerinin ışıklandırılmasını yaparak ön plana çıkartmak istedik. Kümbet Mahallesi’nde bulunan Kalender Ağa Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı’nın çevre ışıklandırması çalışmasına başladık. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.




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