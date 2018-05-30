Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 09:29

Güroymak’ta tefeciliğe karşı imza kampanyası

Bitlis’in Güroymak ilçesinde vatandaşların tefeciler tarafından mağdur edilmesini önlemek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Güroymak’ta tefeciliğe karşı imza kampanyası

30 Mayıs 2018 09:29


İlçede hızla yayılmış tefecilik, madde bağımlılığı, şans oyunlarıyla mücadele çalışmaları için Güroymak Tefeciler ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu oluşturduklarını belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Bu mücadelemize başladık ve her kesimden destekler aldık. Güroymak esnafı iş yerlerine astıkları pankart ve afişlerle desteklerini verdiler. Tefeciliğe karşı lanet yürüyüşü yapıldı. Bugünde ilçemizde ‘tefeciliğe ben de karşıyım’ imza kampanyasını başlattık. Tefecilerin tespiti ve cezalandırılması için her türlü mücadele verilecek” dedi.


Güroymak Tefeciler ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu ise, "Tefeciliğe hayır imza kampanyamız vatandaşlar tarafından olumlu karşılanarak katılım yüksek olduğunu görüyoruz. Tefeciliğe ne için hayır diyoruz? Bakara süresi 278 ayetinde belirtildiği gibi ‘faiz yiyenler kıyamet günü ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah, alışverişi helal ve tefeciliği haram kılmıştır. Kime rabbinden bir öğüt gelir ve tefecilikten vazgeçerse geçmişte olan kendisinin olur. Onun durumu Allah’a aittir. Kim tefeciliğe dönerse, işte onlar ateşliklerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır.’ Tüm vatandaşların konuya duyarlı yaklaşıp bir imza vererek, en azından bu çığlığa ortak olabilir. Bu imza formlarımızın aynısını tüm camilerimize de teslim etmiş bulunmaktayız. Hayırlısı ile hükümet kurulduktan sonra topladığımız imzaları meclis anayasa komisyona sunarak tefeciler için yasal düzenlemenin yapılmasını talep edeceğiz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Alibeyoğlu, "ben de tefeciliğe karşıyım" kampanyasına imza atarak startı verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç