Güroymak’ta tefeciliğe karşı imza kampanyası

İlçede hızla yayılmış tefecilik, madde bağımlılığı, şans oyunlarıyla mücadele çalışmaları için Güroymak Tefeciler ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu oluşturduklarını belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Bu mücadelemize başladık ve her kesimden destekler aldık. Güroymak esnafı iş yerlerine astıkları pankart ve afişlerle desteklerini verdiler. Tefeciliğe karşı lanet yürüyüşü yapıldı. Bugünde ilçemizde ‘tefeciliğe ben de karşıyım’ imza kampanyasını başlattık. Tefecilerin tespiti ve cezalandırılması için her türlü mücadele verilecek” dedi.

Güroymak Tefeciler ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu ise, "Tefeciliğe hayır imza kampanyamız vatandaşlar tarafından olumlu karşılanarak katılım yüksek olduğunu görüyoruz. Tefeciliğe ne için hayır diyoruz? Bakara süresi 278 ayetinde belirtildiği gibi ‘faiz yiyenler kıyamet günü ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah, alışverişi helal ve tefeciliği haram kılmıştır. Kime rabbinden bir öğüt gelir ve tefecilikten vazgeçerse geçmişte olan kendisinin olur. Onun durumu Allah’a aittir. Kim tefeciliğe dönerse, işte onlar ateşliklerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır.’ Tüm vatandaşların konuya duyarlı yaklaşıp bir imza vererek, en azından bu çığlığa ortak olabilir. Bu imza formlarımızın aynısını tüm camilerimize de teslim etmiş bulunmaktayız. Hayırlısı ile hükümet kurulduktan sonra topladığımız imzaları meclis anayasa komisyona sunarak tefeciler için yasal düzenlemenin yapılmasını talep edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Alibeyoğlu, "ben de tefeciliğe karşıyım" kampanyasına imza atarak startı verdi.