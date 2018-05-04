Güroymak’ta tefecilikle mücadele

Güroymak Tefeciler ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu, platform üyeleri ve vatandaşlar ise, Güroymak Selahaddini Eyyubi Saat Kulesi Meydanı’nda bir araya geldi. Burada konuşan Tefecilerle ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu Başkanı Sıracettin Şahsuvaroğlu, "Yüce Rabbimiz bizleri yaratırken bazı sorumluluklar verdi. Bizlerde bugün ilçemizde bulunan bu kötülüğü ortadan kaldırmak için bulunmaktayız. Eskiden cihat etmek için Müslümanlar kılıçla savaşırdı. Ama bugün öyle değildir. Bizler Allah’ın izniyle burada yürürken, attığımız her adımımız bizler için bir cihat sevabı olacaktır. Muhammed Mustafa Efendimizin veda hutbesinde ayaklarının altına aldığı tefeciliği, bugünden sonra Allah’ın izniyle bizler sürdüreceğiz. Bakın bütün kavimlerin helak olmasının sebebi işlenen kötülüklerin yanında sessiz sağır kesilen insanların yüzünden olmuştur. Allah’u Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki; ‘onlar yaptıklarından dolayı başlarına bir bela ve musibetin geleceğini düşünmediler. Sessiz ve sağır kaldılar.’ İşte bugün bizlerde burada sessiz kalmayacağız. O vampir gibi insanların kanlarını emen tefecilerin ellerine düşen, en az tefeci kadar suçludur. Bizler adım adım gideceğiz, Allah’ın izniyle adımlarımız devam edecektir” dedi.

İlçede tefeciler ve bağımlılıkla mücadele ettiklerine dikkat çeken

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Platformun amacı, insanların mağdur olmasının önüne geçebilmek için kuruldu. Burada herkese bir sorumluluk düşüyor. Esnafı, vatandaşı, öğretmeni, imamı, askeri, polisi herkese bir görev düşüyor. Mücadelemiz Norşin’i (Güroymak) bunlardan temizlemektir. Tefecilikten sonra madde bağımlılığı, şans oyunları, onlarla da mücadele edeceğiz. Neslimizi kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz ve sonuna kadar onlarla mücadelemiz sürecektir. Protesto yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen basın açıklamasına platform üyeleri, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, imamlar, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.