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Güroymak'ta ‘Uyuşturucu ile Mücadele' semineri

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güroymak ilçesinde okul müdürleri, rehber öğretmenler ve din görevlilerine yönelik ‘Uyuşturucu ile Mücadele’ seminer verdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güroymak ilçesinde okul müdürleri, rehber öğretmenler ve din görevlilerine yönelik ‘Uyuşturucu ile Mücadele' seminer verdi.


Güroymak İpekyolu Kız Ticaret ve Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında nasıl davranılması gerektiği, insan üzerindeki etkileri ve uyuşturucu maddelerinin cinsini konu alan sunum yapıldı. İlçedeki tüm okulların müdürleri, rehber öğretmenleri ile din görevlilerinin katılım gösterdiği seminerde; uyuşturucunun yol açtığı toplumsal sorunlar, insan üzerindeki etkileri ve uyuşturucu maddelerinin cinsine dikkat çekildi.


Seminere katılan yöneticilerin, geleceğin teminatı gençlerin uyuşturucu ve diğer tüm kötü alışkanlıklardan korunması için üzerilerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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