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18 Temmuz 2018 09:37

Güroymak’ta ‘Yaz Kampı’ başladı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde tatil yapma imkanı bulunmayan dezavantajlı 13-16 yaş arası çocukların yararlandığı ‘Yaz Kampı’ başladı.

Güroymak’ta ‘Yaz Kampı’ başladı

18 Temmuz 2018 09:37


Güroymak Kaymakamlığı, Güroymak Belediyesi ve Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 5 hafta sürecek olan yaz kampı başladı. Güroymak İmam Hatip Lisesinde düzenlenecek olan kampa, 8. sınıflardan 150 ve 12. sınıflardan 80 öğrenci olmak üzere toplam 230 öğrenci kampa alındı. Kamp sürecinde hafta içi her gün 6 saat derslere yönelik konu anlatımları ve ardından günlük etütler yapılmaktadır. Kamp süresince ders anlatımları dışında kitap okuma programları, sportif aktiviteler, deneme sınavları, gezi ve piknik programları ve misafirler aracılığı ile öğrenci söyleşileri gerçekleştirilecek.


Kampı ziyaret eden Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’na Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti. Öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Alibeyoğlu, “Gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak tüm imkanlarımızla eğitimin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olacağız. Gerek milli eğitim yöneticilerine gerekse kurs yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kormaz ise, eğitime vermiş olduğu katkılarından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’na teşekkür etti.




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