Güroymak’ta yetim giydirme ve iftar programı

Organizasyon kapsamında ilçe genelindeki yetim çocukları ilçe merkezine getiren Bitlis İHH, 100 yetim çocuğa bayramlıklarını giydirdi. Bayramlık giydirme yardımları için mağazaya götürülen ve kendi bayramlık giysilerini seçen yetim çocuklar, büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar. Bayramlık giydirme programının ardından ise 120 kişilik yetim aileye Güroymak Kaymakamlığı tarafından ilçedeki özel bir restoranda iftar yemeği verildi.

Düzenlenen programla ilgili konuşan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, bu yılki yetim giydirme ve iftar programlarını sponsorlar ve hayırseverlerin katkıları ile Bitlis geneline yaydıklarını söyledi. Bitlis İHH olarak Ramazan çalışmaları kapsamında daha öncesinde Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerinde yetim bayramlık giydirme ve iftar programı düzenlediklerini belirten Taşcan, Güroymak ilçesinde ise Bitlis İHH olarak 100 yetim çocuğu giydirdiklerini, Güroymak Kaymakamlığı tarafından ise yetim ailelere yönelik 120 kişilik iftar yemeği verildiğini ifade etti. Bitlis İHH olarak yetimlere ayrı bir önem verdiklerine vurgu yapan Muzaffer Taşcan, "Yetimlere sahip çıkılması gerekir. ‘Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ diyen yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu yüzden yetimler bu toplumun bir parçasıdır ve koruyup kullanması, sahip çıkılması gerekir. İnşallah hayırsever ve sponsorlarımızın katkıları ile her geçen gün daha çok yardım faaliyeti yürüteceğimize inanıyorum. Bu vesile ile Güroymak’ta yetim ailelerine iftar yemeği veren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Ufuk Özen Alibeyoğlu’na ve diğer tüm sponsor ve hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Plaketten ötürü Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan’a teşekkürleri ileten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, ilçedeki yetim ailelerini iftarda ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.