Güroymak’ta yol açma çalışmaları

20 yıldır şehir imar planında bulunan ve kullanıma açılamayan imar yolları, belediye ekipleri tarafından yeniden açılıyor. Çalışmaları yakından takip edip, mahalle sakinlerinin öneri ve isteklerini dinleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Yol açma ve genişletme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan Yeşilova ve Girne mahallemizdeki yollarımızda çalışmalar devam ediyor. Dar olan bazı yollarımızı da genişleterek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Şimdiye kadar 13 mahallemizde toplam 105 kilometrelik yolu imara açtık. 400 dekar alanda imar çalışması Plan’ı yapılıyor. Yol açma ve genişletme çalışmalarımız ilçemizin farklı noktalarında devam ediyor. Bize duyarlılıklarıyla destek olan vatandaşlarımıza şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ederim” dedi.