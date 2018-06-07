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07 Haziran 2018 18:42

Güroymak’ta yol yapım çalışması

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Karayolları Van 11.

Güroymak’ta yol yapım çalışması

07 Haziran 2018 18:42

Bölge Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışması başladı.


Karayolu ağı içerisinde bulunan, Bitlis ve Muş bulvarı yolu güzergahındaki 1,5 kilometre D300 karayolunun sıcak asfalt çalışması aralıksız devam ediyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçemizin merkezinden geçen yol D300 karayolu güzergahındadır. Karayollarına ait ilçe merkezinden geçen ana yolu eskimiş ve çatlaklar meydana gelmişti. Bu durum ilçemize yakışmıyordu. Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Bitlis ve Muş Bulvarı güzergahında 1,5 kilometrelik yolu sıcak asfalt yapma çalışmalarına başlandı. Yol çalışması kısa bir zamanda bitirilmesi hedefleniyor. Karayollarınca asfalt yolundan çıkartılan malzemeler ise belediyemizin araçlarıyla Mahalle yollarına döküyoruz.İlçemizi doğunun parlayan yıldızı yapma adına önemli adımlar atıyoruz"dedi.


Alibeyoğlu yapılan yol çalışmalarından dolayı, Karayolları Van 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş’a ve karayolları yetkililerine teşekkür etti.




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