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22 Mayıs 2018 16:28

Güroymak’taki 80 okula spor ve müzik malzemesi dağıtıldı

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, 80 okul için 250 bin TL harcayarak aldığı spor ve müzik malzemelerini dağıttı.

Güroymak’taki 80 okula spor ve müzik malzemesi dağıtıldı

22 Mayıs 2018 16:28


Güroymak Belediyesinin desteğiyle 250 bin TL harcanarak alınan masa tenisi, voleybol, futbol, basketbol ve badminton alanlarında kullanılan spor malzemeleri, gitar, bağlama, kaval, davul, org seti, ud, ney, kaval, sipsi ve tambur, piyano gibi müzik malzemelerinin okullara teslimi yapıldı. İlçede toplam 80 okul olduğunu söyleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "İlçe merkezi, belde ve köylerimizdeki toplam 80 okulumuza belediyemizce 250 bin TL harcanarak spor ve müzik malzemesi alınarak dağıtımı yapıldı. Artık her okulumuzda her türlü enstrüman var. Çocuklarımız bu malzemelerden yararlanacak. Spor ve müzik alanında özel yeteneği olan çocuklarımıza dağıttığımız malzemelerle bu eğitimi alabileceklerdir. Bütün okullarımızdaki öğretmen arkadaşlarımızdan çok şey bekliyoruz. Dağıttığımız spor ve müzik aletleri, duvarlarda kalsın istemiyoruz. Burada farklı spor ve müzik dallarıyla uğraşan öğrencilerin yetiştirilmesini istiyoruz" dedi.




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