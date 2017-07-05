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05 Temmuz 2017 18:09

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

05 Temmuz 2017 18:09


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Haziran 2017 günü Tatvan ilçesinde meydana gelen kuyumcudan yankesicilik (tırnakçılık yöntemiyle) olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İran uyruklu Z.A ve H.R isimli biri kadın iki şahsın iş yerinden çıkmadan yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde bu şahısların Türkiye’nin farklı illerinde de benzer suçlara karıştıkları tespit edilmiş, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Halkımızın mal ve can güvenliğinin teminatı olan polisimizin bu tür asayişin bozulmasına yönelik olaylara karşı mücadelesi, özverili ve kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi.




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