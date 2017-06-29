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29 Haziran 2017 10:27

Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

Bitlis’in Güroymak ilçe Kaymakamlığı tarafından güvenlik korucuları için nöbet kuleleri yapıldı.

Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

29 Haziran 2017 10:27


Güroymak ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan D-300kKarayolu üzerinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla, güvenlik korucuları için kaymakamlık Tahtalı köyü ve Oduncular köyü mevkine 2 adet nöbet kulesi yaptı.


Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan kulelerde güvenlik korucularının görevlendirildiği belirtilerek, "Ayrıca daha önce yapılan 2 adet nöbet kulesinin tadilatları yapılmıştır. Kuleler Ahlat taşıyla ve güvenlik durumu düşünülerek yapılmıştır. Korucularımız kulelerde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda nöbetlerini tutacaklar" denildi


Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yapılan nöbet kulelerinde incelemelerde bulunduğu da ifade edildi.




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