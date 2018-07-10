Hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Bitlis İl Müftülüğü nezaretinde hacca gidecek hacı adaylarına il müftülüğü konferans salonunda, hac semineri ve kafile tanıtım toplantısı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, hacı adaylarına hacca hazırlık kapsamında tavsiyelerde bulundu. Düzenlenen seminerde bir konuşma yapan müftü Geylani, “Hac İslam’ın en önemli şiarından ve şartlarından biridir. Biz hacca hazırlanırken, ihrama girerken adeta mahşer provasını yapıyoruz. İki parça ihram örtüsü bizim için kefen mesabesindedir. Bunun bilinci ile haccımızı eda edip kimseye eziyet etmeden bu güzel ibadeti ifa edip, İnşallah sağ ve selamet içinde evlerimize dönelim. Sizlerden özellikle Ümmeti Muhammedin selameti için dua etmenizi istiyorum” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Çiftçi ise “Haccın edası sırasında en çok yanıldığımız husus Rabbimizin yasakladığı cedelleşme yasağını ihmal etmektir. Bunu başarabilirsek güzel bir hac ibadeti eda etmiş olacağız İnşallah” dedi.

Kafile Başkanı ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Elmas ise hacda uyulması gereken kurallar ve zorluklar hakkında bilgi verip haccın Allah için yapılması gerektiğini, bundan dolayı her sıkıntıya Allah rızası için sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Program, İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Kadir Demir’in Hac ibadeti ile ilgili teknik konularda bilgi sunumu verildi.