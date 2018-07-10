Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 14:47

Hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı

Bitlis İl Müftülüğünde 2018 yılında hacca gidecek olanlara bilgilendirme semineri düzenlendi.

Hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri yapıldı

10 Temmuz 2018 14:47


Diyanet İşleri Başkanlığı Bitlis İl Müftülüğü nezaretinde hacca gidecek hacı adaylarına il müftülüğü konferans salonunda, hac semineri ve kafile tanıtım toplantısı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, hacı adaylarına hacca hazırlık kapsamında tavsiyelerde bulundu. Düzenlenen seminerde bir konuşma yapan müftü Geylani, “Hac İslam’ın en önemli şiarından ve şartlarından biridir. Biz hacca hazırlanırken, ihrama girerken adeta mahşer provasını yapıyoruz. İki parça ihram örtüsü bizim için kefen mesabesindedir. Bunun bilinci ile haccımızı eda edip kimseye eziyet etmeden bu güzel ibadeti ifa edip, İnşallah sağ ve selamet içinde evlerimize dönelim. Sizlerden özellikle Ümmeti Muhammedin selameti için dua etmenizi istiyorum” dedi.


İl Müftü Yardımcısı Ramazan Çiftçi ise “Haccın edası sırasında en çok yanıldığımız husus Rabbimizin yasakladığı cedelleşme yasağını ihmal etmektir. Bunu başarabilirsek güzel bir hac ibadeti eda etmiş olacağız İnşallah” dedi.


Kafile Başkanı ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Elmas ise hacda uyulması gereken kurallar ve zorluklar hakkında bilgi verip haccın Allah için yapılması gerektiğini, bundan dolayı her sıkıntıya Allah rızası için sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Program, İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Kadir Demir’in Hac ibadeti ile ilgili teknik konularda bilgi sunumu verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç