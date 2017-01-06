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06 Ocak 2017 17:28

Halepliler için Tatvan’da kermes düzenlendi

Halepliler için Tatvan’da kermes düzenlendi

06 Ocak 2017 17:28

Bitlis Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde devam eden kursların öğretmen ve öğrencileri tarafından “Halepli Çocuklar Üşümesin” adı altında Halepliler için kermes düzenlendi.
Kültür Merkezi’nde düzenlenen kermese katılan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Tatvan’da böyle anlamlı bir kermes düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etmek istediğini belirtti.
Her zaman din kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğini ifade eden Aksoy, “Batılı ülkeler ve birleşmiş milletlerin Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmalarına tepkiliyiz. Halep’te kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada her gün masum insanlar ve çocuklar ölüyor. Tüm dünya Halep’e karşı gözlerini kapatmışken Türkiye onlara kucak açmaya devam ediyor. Biz her zaman mazlumun yanındayız. Tabi ki din kardeşlerimizi kabul edeceğiz ve onlara destek olacağız. Bu gün Halep’i o duruma düşüren zihniyet, maşaları aracılığıyla Türkiye’yi de aynı durumda düşürmek istemektedir. Ancak biz tüm bu emperyalist güçlere karşı bir olup hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu tür kermesler ile de Halepli, Suriyeli tüm kardeşlerimize sonuna kadar yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.
Kermeste yöresel ev yemekleri dağıtıldı, el işi hediyelik ürünler satışa sunuldu ve Halepliler için yardım toplandı. Ardından Halep’te yaşanan dramı anlatan slayt gösterisi sunuldu, ilahiler okundu.
Kermese, başkan yardımcıları Abdulbaki Menteş ile Halis Başaran, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurs hocaları, kursiyerler ve davetliler katıldı.



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