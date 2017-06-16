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16 Haziran 2017 15:06

Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hasta vatandaşın isteğini yerine getirdi.

Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi

16 Haziran 2017 15:06


Ufuk Özen Alibeyoğlu, Taşüstü köyünde oturan 17 yaşındaki kas erimesi hastası Hülya Aktaş’ı evinde ziyaret ederek, kendisine tekerlikli sandalye hediye etti. Beraberinde bazı kurum müdürleriyle Hülya Aktaş’ı evinde ziyaret eden Alibeyoğlu, geçirdiği kas erimesi sonucu bedensel engelli olan Hülya Aktaş’ı bir nebzede olsa sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.


Hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye kavuşan Aktaş, "Evimden dışarı çıkmak için en büyük isteğim olan tekerlekli sandalyeye kavuştum. Bu imkanı bana sağlayan devletime ve sayın kaymakamım ve belediye başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.




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