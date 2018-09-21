Hayırsever iş adamı, engelliler için okul yaptırıyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hayırsever iş adamı Ekrem Özmen'in kaba inşaatını yaptıracağı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de diğer kısmının tamamlayacağı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Kur'an Kursu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'ndeki alana inşa edilecek okul için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, bir milletin gelişmişlik düzeyi dezavantajlı bireylerine verdiği önem ve kıymetle ölçüldüğünü belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle dezavantajlı öğrencilerimize yönelik son 15 yılda büyük yatırımlar yapıldı. İlimizde ise engelli öğrencilerimize yönelik 18 tane rehabilitasyon merkezleri açıldı. Bu merkezlerimizde bin 739 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bununla birlikte Bitlis merkezde üçüncü eğitim uygulama okulumuz olacak. Bitlisli hayırsever iş adamımız Ahmet Eren beyefendi ile müşterek yaptığımız 12 derslikli 70 öğrenciyle eğitim verdiği bir okulumuz var. Yine geçen yıl Tatvan ilçemizde bakanlığımızın tamamladığı 12 derslikli eğitim uygulama okulumuz var. Bu okulumuzda 83 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Güroymak ilçemizde de inşallah 8 derslikli uygulama okulumuz olacak. Asgari 50 veyahut 60 öğrencimiz buradan istifade edecek. Bu ilçemizin hemen hemen her alanda okulu var. İlçemizde eğitimin alt yapısı bitme aşamasına geldi. Hayırsever iş adamımız Ekrem beye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu okul çok büyük bir ihtiyaçtı. Güroymak Belediye Başkanlığına vekalet eden çok çalışkan ve çok dirayetli gece gündüz çalışan Kaymakam beye çok teşekkür ederiz. Yine Bitlis Belediyesi Başkan Vekili olan Valimizin emirleri doğrultusunda kalan işi Milli Eğitim müdürlüğümüz üstlenecek. Her türlü etkinliğimizde bize destek olan Sayın Valimize de şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ”Hayırsever iş adamı Ekrem ağabeyimiz bize vekaletini verdi. Vekalette şu vardı. Dedi ki “cebime dokunmamak kaydıyla vekaleti sana veriyorum”. Biz cebine değil şirketinin kasasına dokunacağız. Belediyemizin bu okulun yapımındaki katkı payı 250 bin TL idi. Özmen Holdingin kasasına dokunacağız. 250 bin TL'yi de hayırsever iş adamımıza tevdi edeceğiz” dedi.

“23 milyon borcu olan bir belediye devir aldık”

22 ay önce göreve başladıklarını söyleyen Kaymakam Alibeyoğlu, “23 milyon borcu olan bir belediye devir aldık. İmkanlarımız ölçüsünde bir çok hizmeti devletimizin ve hükumetimizin desteğiyle hayata geçirdik. Şuana kadar yaklaşık olarak 117 projeyi hayata geçirdik. Yine göreve geldiğimizde bu borç yükü karşısında ilçemizin acil öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettik. İlk hafta 25 adet acil ihtiyaç listesi çıkarmıştık. Bu acil projelerin hepsini hayata geçirdik. Toplamda 117 projemizi hayata geçirdik. Hizmetlerimizi yaparken şuana kadar bir kuruş borç almadık. Borç almadan belediyecilik hizmetlerinin yapılabileceğini söylemiştik. Hayırsever iş adamımız ile görüştüğümüzde bir şeyle yapılabilineceğinin sinyalini aldık. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Demiştik ki en hayırlı bir yatırım olsun. İlçemizde engelli öğrenci ve vatandaşlarımızın sayısı çok fazla bu konuda bu okulun temelini atmış bulunmaktayız. 22 aydır belediyemizin eğitime vermiş olduğu katkılar var. İlçe belediyesi olarak milli Eğitim Müdürlüğüne katkılar sunmaya çalışıyoruz. Bu önemli eserde emeği olan Ekrem Özmen beyefendiye teşekkürlerimiz arz ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Güroymak çalışıyor. Güroymak hizmete doymuyor. Güroymak her gün yeni bir hizmetle ve yeni bir aşk ile bu millete hizmet etme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyor. Ben bu vesile ile 2 yıldır burada görev yapan Güroymak Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığı görevini yürüten kardeşimize teşekkür etmek istiyorum. En fazla geldiğim ilçe Güroymak. Çocuk oyun alanlarıyla, eğitim kurumlarıyla ve alt yapı hizmetleri ile çalışmalarına devam ediyor. Devletin bu millete hizmet edin diye gönderdiği paralar noktası, virgülüne, kuruşu kuruşuna bu millete hizmet olarak geri dönüyor. Bu bölgenin yıllardır çektiği sıkıntılar sizlere acı yaşatanlar. Sizleri hizmetten mahrum bırakanlar, sizlere adete ceza çektirenlerin kim olduğunu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Devletimizin verdiği imkanları bu millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan hem belediye başkanlığı ile hem de kaymakamlık ile Güroymak halkına yıllardır almadığı hizmetleri iki yıllık süre bu ilçeye kazandıran bir kaymakam kardeşimiz var burada. Görülenler ortada bu hizmeti sadece alkışlamak lazım. Bende huzurlarınızda kendisini alkışlıyorum. Güroymaklı hemşerilerim sizin bağrınızdan yetişmiş, çocukluğu buralarda geçmiş bir büyüğümüz Ekrem ağabeyimiz de bu hizmet kervanında yerini aldı. Temelini atacağımız bu eğitim uygulama okulumuza çok ciddi katkıları oldu. Bu okulumuzun masraflarının yarısını karşılayacak bir sadaka-i cariyeyi yerine getiriyor. Engellilere yapılan yardım çok önemli onların elinden tutmak, onların gözlerindeki sevinci görmek, güzelliklerin en güzeli inşallah bu okulumuzda her bir sınıfta engelli çocuklarımız hayata tutunup toplumda yerlerini alacaklar. Yine en güzel sadaka-i cariyelerden biri olan kuran kursumuzun temelini atacağız. İşte hizmet bu .Bu güzel eğitim kurumumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.