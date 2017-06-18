Hayırsever iş adamından 1 milyonluk bağış

Güroymak ilçesinde yapılacak olan bilgi evi için Ahmet Mücteba Albayrak’ın kanuni vekili olan Mücteba Okul Müdürü Çağlar Polat, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette bilgi evi yapımı için kullanılacak olan 1 milyon liralık bağış için protokol imzalandı. Yapılan protokolle daha öncesinde de ilçeye bir ilkokul binası kazandıran hayırsever iş adamı bu kez ise bilgi evi kazandırmış olacak.

Yapılan protokolün ardından konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, yapılacak olan bilgi evinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Bilgi evinin yapılacak olmasına öncülük eden Albayrak ailesine teşekkürlerini ileten Alibeyoğlu, protokol işlemleri tamamlanan bilgi evi için arsanın belediye başkanlığınca tahsis edildiğini söyledi. Bilgi evi için proje çalışmasının tamamlanarak ihale aşamasına geçildiğini kaydeden Alibeyoğlu, “Yapılacak olan bilgi evinde sinema salonu, kütüphane, müzik odası, resim odası ve sağlık odası gibi alanlar yer alacak. Bağlar Mahallesinde eski hamamın yanında yapılacak olan bilgi evi için gerekli arsa belediyemizce tahsis edilmiştir. Proje çalışmaları tamamlanan bilgi evi için ihale aşamasına geçilmiştir. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan bilgi evi için çalışmalar kısa sürede başlayacaktır. Ben bu vesile ile ilçemizde önemli bir eser daha kazandıran Ahmet Mücteba Albayrak ve Albayrak ailesine teşekkür ediyor, bu projenin ilçemize hayırlı olmasının diliyorum” diye konuştu.