Hizan ADEM tarafından el sanatları sergisi düzenlendi

Bitlis'in Hizan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Düzenlenen sergiye Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı Yaşar İzsiz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. ADEM tarafından düzenlenen serginin açılış kurdelesini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, kesti. Yılsonu el sanatları sergisini gezen ve el emeği ürünleri tek tek inceleyen Kaymakam Hamitoğlu, “Kursiyer öğrencilerimiz çok yetenekliymiş, bir birinden güzel ürünler yapmışlar, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

ADEM Koordinatörü Naciye Salar yaptığı açıklamada, “Bütün yıl boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi sergide görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da Aile Destek Merkezimiz kadınlarımız ile birlikte yoğun bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerde devletimizin sağlamış olduğu imkânları çok değerli halkımıza kazandırmaya gayret gösterdik. Sizlerin nezdinde eğitim öğretim faaliyetlerine destek ve katkılarını esirgemeyen başta ilçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu olmak üzere herkese şükranlarımızı sunarız. ‘Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim' sloganıyla merkezimiz kadınlarımıza hizmet vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.