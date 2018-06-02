Hizan Belediyesi iftar programı düzenledi

Ramazan başlangıcından beri iki farklı bölgede her gün 700 kişiye iftar yemeği veren Hizan Belediyesi, bugün 2 bin kişiye iftar yemeği verdi. Hizan Öğretmenevi önünde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Bitlis Milletvekili adayları Cemal Taşar, Vahit Kiler ve Fevzi Taşdemir, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinin ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duayla birlikte program sona erdi.