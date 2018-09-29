Hizan Belediyesi tarafından Altınoluk mahallesine taziye evi yapıldı

Bitlis'in Hizan Belediyesi Başkanlığı tarafından Altınoluk Mahallesi'nde iki katlı olarak inşa edilen taziye evi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Geçtiğimiz aylarda Altınoluk Mahalle sakinlerinin taziye evi talebini karşılamak adına çalışma başlatan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, kısa süre içerisinde verdiği sözü tuttu. Taziye ziyaretinin hem dinimizde, hem de geleneğimizde önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Başkan Hamitoğlu; ”Dost, akraba, komşu herkes acılı günlerde dostlarının yanında olmak istiyor. İnsanımız, mutlu günlerde sevinçleri olduğu gibi, acıları da paylaşmak istiyor. İlçemizin demografik yapısı bu güzel geleneğin devamı için önem arz ediyor. Yağmurda çamurda halkımız bu tür ziyaretlerinde sıkıntılar yaşıyordu. Bu mekânlar, bu sıkıntıları giderdi. Yapılan bu tesislerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hizan'da yapılan çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini, geliştiğini ve kentleşme yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini dile getiren Başkan Hamitoğlu, “Bütün kente hizmet veren yatırımlarımızın yanında mahallelerimizde de kendi ihtiyacına göre içerisinde sosyal donatı alanlarını barındıran noktasal dokunuşlar yapıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı kısacası toplumumuzun bütün bireylerini düşünerek hareket ediyoruz. Belediyemizin kısıtlı imkânlarına rağmen yaptığımız çalışmalarımızın vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanması bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.