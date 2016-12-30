Hizan Kaymakamından esnaf ziyareti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bitlis’te terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur’un yerine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, ilçedeki iş yerlerini gezdi.

Esnafı ziyaret eden Kaymakam Hamitoğlu, sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinledi. Çay ocaklarının önünde oturan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Bülent Hamitoğlu, "Bundan sonra hem kaymakam hem de belediye başkanı olarak ne sıkıntınız olursa kapım sizlere açık olacak. İlçemiz çok güzel. Hep birlikte kalkındıracağız. Sizler için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.