Hizan usta ellerde resmediliyor

Türkiye'de 14 farklı üniversiteden Bitlis'in Hizan ilçesine gelen 28 akademisyen, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olan köylerdeki taş evleri ve ilçenin doğasını resmediyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra ilçenin daha yaşanılabilir hale gelmesi amacıyla sosyal projeleri de hayata geçiriyor.

14 üniversiteden ilçeye gelen 28 akademisyenin katıldığı "1. Ulusal Sanat Çalıştayı" kapsamında 4 gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İlk önce köyleri ve ardından ilçe merkezini gezerek fotoğraf çeken akademisyenler, Hizan Spor Salonu'nda kurulan atölyede çektikleri fotoğraflara bakarak ilçeyi resmediyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Ali Genç yaptığı açıklamada “Bu çalıştayda bulunmaktan mutluluk duyuyorum, çünkü böyle zengin bir yeşilliği, maviyi, sarıyı her yerde bulmak mümkün değil. Böyle bir zenginliğin Hizan'da bulunması da benim için çok sürpriz oldu. Ben Vanlıyım ama Hizan'ı bilmiyordum. Gelmişken öğrenmiş oldum. Yani bundan sonra Hizan'a gelmek resimlerimizi daha iyi beslemek şansına sahip olacağız. Çünkü buradaki renkler, renk geçişleri bize gerçekten çok güzel bir ilham veriyor. Bizde burada resmimize, olduğunca canlı olmak şartıyla Hizan'ı yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.