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15 Temmuz 2018 12:55

Hizan’a ‘Saat Kulesi’

Bitlis’in Hizan ilçesindeki kent meydanında bulunan ve kötü bir görüntüye sahip olan eski saat kulesi kaldırılarak yerine daha modern ve tarihi izler taşıyan saat kulesi yapıldı.

Hizan’a ‘Saat Kulesi’

15 Temmuz 2018 12:55


Açıklamalarda bulunan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, “Hizan’ın adına yakışır bir çalışma ile alanda saat kulesi çalışması yaparak görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Kent meydanındaki kötü görüntüyü kaldırabilmek amacıyla bir saat kulesi çalışmamız oldu. Bu vesileyle kent meydanına yakışır bir kule yaparak vatandaşın saat kulesi özlemini de giderdik. İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


İlçedeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığını anlatan vatandaşlar ise, “Burada daha önce ‘ucube’ diye adlandırdığımız bir beton yığını vardı, ama şimdi buraya saat kulesi yapıldı. Saat kulesi bu alanda estetik açısından gayet iyi oldu. Çevre düzenlemesi için belediyemiz çalışma yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştular.




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