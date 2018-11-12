İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hizan'da "1. Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı" düzenlenecek

Bitlis’in Hizan Belediyesi tarafından "1.

Bitlis'in Hizan Belediyesi tarafından "1. Ulusal Hizan Sanat Çalıştayı" düzenlenecek.


Hizan Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal projeleri de hayata geçirerek, kenti yaşanabilir hale getirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 28 akademisyenin katılacağı çalıştayda, 4 gün boyunca farklı etkinlikler yapılacak.


Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, görevlendirmeyle alt ve üstyapı çalışmalarınIN yanı sıra kentte ihmal edilen sosyal belediyecilik alanında da farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hamitoğlu, "Sosyal belediyecilik adına kente birçok etkinlik yaptık. Geçen hafta bölgenin en büyük fotomaratonunu yaptık. Yaklaşık 200 fotoğrafçı üç gün boyunca ilçemizin güzelliklerini fotoğrafladı. 14-18 Kasım tarihleri arasında ise Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 30 ressam akademisyeni ağırlayacağız. 4 gün boyunca ilçede resim atölye çalışmaları, geziler ve sanatsal gösteriler yapacaklar. Sanat çalıştayımıza tüm halkımız davetlidir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.