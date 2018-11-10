Hizan'da “10 Kasım Atatürk'ü Anma” programı düzenlendi

yıldönümünde Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nun çelenk bırakmasıyla başlayan program, saat 09.05'te ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Düzenlenen anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale, kurum amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.