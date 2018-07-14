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14 Temmuz 2018 09:40

Hizan’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma programı dolayısıyla mevlit okutuldu

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu’nun destekleri ile 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit edilen vatandaşlar için Bediüzzaman Ulu Camii’nde mevlit okutuldu.

Hizan’da ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma programı dolayısıyla mevlit okutuldu

14 Temmuz 2018 09:40


Düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlithanlar tarafından Türkçe ve Kürtçe mevlit okunarak ilahiler söylendi. Her darbe girişiminde devlet geriye giderken, milletimizin tarifi imkânsız acılar yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Hamitoğlu, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin büyük bir ihanetle karşılaştığı aziz milletimizin Amerika’da yönetilen darbe planını bir gecede bozguna uğrattığı gün olarak tarihe geçen gecedir. 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle kazanılan tecrübe milletçe uyanık olmamız gerektiğini gösterdi. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale’de ve İstiklal savaşında atalarının yaptığı gibi bu coğrafya, bu bölge, bu din ve bu devlet söz konusu olduğunda içteki ve dıştaki bütün düşmanlarına tek yürek olarak vatanı sahiplenme konusundaki kararlığı bir kez daha ortaya koymuştur. Bu millet bütün dünyaya topraklarını nasıl koruduğunu haykırmış ve göstermiştir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklar, İslam gibi bizi şereflendiren bu güzel din bizlere emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak adına birbirimize kenetlenerek, dostumuzu düşmanımızı iyi tanımalıyız. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen kalkışma ders alınması gereken tarihi bir olaydır. FETÖ denen örgüt, dini yapı ve cemaat oluşumu şeklinde eğitim-öğretim hizmetleri yapan bir kuruluş olarak yıllarca Müslümanları aldatmış, uşaklığını yaptığı emperyalist güçlerin amaçlarına ulaşabilmesi için kirli emellerini ve pis yüzünü gizleyerek ülkemize ihanetlik yapmıştır” dedi.


Okunan mevlidi şerifin ardından programa katılan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.




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