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14 Temmuz 2018 13:13

Hizan’da 15 Temmuz etkinliği

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu’nun verdiği talimatlar doğrultusunda Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı münasebetiyle sinevizyon gösterisi düzenlendi.

Hizan’da 15 Temmuz etkinliği

14 Temmuz 2018 13:13


Kültür Merkezinde düzenlenen sinevizyon etkinliğine vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun katılım sağlandı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ’nün örgütü ve dış mihraklara karşı, canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren görseller salondaki vatandaşları duygulandırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bir açıklama yapan Başkan Hamitoğlu, “Aziz milletimiz, iman ve canla en modern ordulara karşı direnerek Çanakkale’yi nasıl geçilmez kıldıysa, ülkesini işgal eden düşmanları Kurtuluş Mücadelesi’nde bu topraklardan nasıl kovduysa, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan etti. Tarihte, tankların önüne yatarak, kalkıp tekrar yatarak destan yazan ikinci bir halk olmamıştır. Bu toplum bütünleşebildiği, kenetlenebildiği zaman, farklılıklarını zenginlik olarak görebildiği zaman bizi kimse durduramaz” dedi.




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