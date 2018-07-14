Hizan’da 15 Temmuz etkinliği

Kültür Merkezinde düzenlenen sinevizyon etkinliğine vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun katılım sağlandı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ’nün örgütü ve dış mihraklara karşı, canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren görseller salondaki vatandaşları duygulandırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bir açıklama yapan Başkan Hamitoğlu, “Aziz milletimiz, iman ve canla en modern ordulara karşı direnerek Çanakkale’yi nasıl geçilmez kıldıysa, ülkesini işgal eden düşmanları Kurtuluş Mücadelesi’nde bu topraklardan nasıl kovduysa, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan etti. Tarihte, tankların önüne yatarak, kalkıp tekrar yatarak destan yazan ikinci bir halk olmamıştır. Bu toplum bütünleşebildiği, kenetlenebildiği zaman, farklılıklarını zenginlik olarak görebildiği zaman bizi kimse durduramaz” dedi.