Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 00:22

Hizan’da 19 Mayıs ’Meşaleli Yürüyüş’ ile kutlandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Meşaleli Yürüyüş’ düzenledi.

Hizan’da 19 Mayıs ’Meşaleli Yürüyüş’ ile kutlandı

19 Mayıs 2018 00:22


Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Hizan İlçe Stadyumunda başlayan yürüyüşe kurum amirlerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar meşalelerini yakarak hem marşlar okudular hem de ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesini protesto ederek slogan atarak ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdiler.


"400 metrelik dev bayrak açtılar"


Yüzlerce genç aynı anda 400 metrelik bayrağı Hizan sokaklarında tekbirlerle dalgalandırdılar. Yürüyüş sırasında açıklama yapan Hizan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, Türk gencine duyduğu güveni vurguladı. Gençlerin Atatürk devrimlerine sahip çıkacaklarına inandığını belirten Aydın, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını vatandaşlarımızla birlikte ’Meşaleli Yürüyüş’ ile başlattık ve bu güzel yürüyüşü geleneksel hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç