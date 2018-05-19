Hizan’da 19 Mayıs ’Meşaleli Yürüyüş’ ile kutlandı

Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Hizan İlçe Stadyumunda başlayan yürüyüşe kurum amirlerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar meşalelerini yakarak hem marşlar okudular hem de ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesini protesto ederek slogan atarak ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdiler.

"400 metrelik dev bayrak açtılar"

Yüzlerce genç aynı anda 400 metrelik bayrağı Hizan sokaklarında tekbirlerle dalgalandırdılar. Yürüyüş sırasında açıklama yapan Hizan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, Türk gencine duyduğu güveni vurguladı. Gençlerin Atatürk devrimlerine sahip çıkacaklarına inandığını belirten Aydın, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını vatandaşlarımızla birlikte ’Meşaleli Yürüyüş’ ile başlattık ve bu güzel yürüyüşü geleneksel hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.