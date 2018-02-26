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26 Şubat 2018 13:45

Hizan’da 62 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’in Hizan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hizan’da 62 köy yolu ulaşıma kapandı

26 Şubat 2018 13:45


Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü Hizan’da, bir hafta boyunca yağışın olması bekleniyor.


Hizan Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, 62 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalıştığını ifade eden Gümüş, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede kapanan köy yollarını açarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.




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