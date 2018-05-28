Hizan’da dev iftar programı

Hizan Öğretmenevi önündeki caddede düzenlenen iftar programına yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Burada bir konuşma yapan Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı Yaşar İzsiz, “Hizan’ın ne kadar iyi ne kadar güzel olduğunu çok iyi biliyorum. İyi ki de ben bu topraklarda büyümüşüm, iyi ki de ben Bitlisliyim, Hizanlıyım. Bediüzzaman Said-i Nursi, Gavs-i Hizani ve birbirinden değerli evliyaların şehri Bitlis’te olduğumdan dolayı gurur duyuyorum. Bu organizasyonda bizleri kırmayıp gelen vatandaşlarımıza ve her türlü desteği veren kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi.