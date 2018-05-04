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04 Mayıs 2018 09:39

Hizan’da ‘Filografi Kursu’ açıldı

Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ‘Filografi Kursu’ yoğun ilgi görüyor.

Hizan’da ‘Filografi Kursu’ açıldı

04 Mayıs 2018 09:39


Açılan kursa, ev hanımları ve genç kızların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, “İlçemizde unutulmaya yüz tutan el sanatlarından filografi, genç kızların ellerinde yeniden hayat bulmaya başladı. Kadınlarımızın ekonomik açıdan belli bir düzeye ulaşması, sosyal yaşamda da aktif yer alabilmelerini sağladık. Kursa gelen ev hanımları ve kızlarımız, kursta yeni arkadaşlıklar edinerek ev ortamından çıkarak bu tür sosyal kurslarda bir araya geliyorlar. Bunun dışında çok farklı alanlarda kurslarımız devam etmektedir. Bu kurslarla hedefimiz, ilçemizdeki gençlerimizin sosyal ve eğitim alnındaki çalışmalarına katkı sağlamak ve ekonomik olarak destek vermektir” dedi


Filografi Kursu Hocası Mizgin Güzel ise, kursiyerlerinin yoğunlukla kadınlardan oluştuğunu dile getirerek, “Boş zamanlarını değerlendirme amaçlı geliyorlar. Filografi, çivilerin çakılma aşamasından örgüye kadar geçen bir süreçte, insana en çok sabrı öğretiyor. Filografiyi çok farklı alanlardaki temalarla çalışabilmek mümkün. Hat sanatını filografiye uyarlayabiliyoruz. Doğal figürler ve siluet çalışmaları da yapabiliyoruz” dedi.




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