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28 Şubat 2018 09:12

Hizan’da futsal turnuvası

Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından futsal turnuvası düzenlendi.

Hizan’da futsal turnuvası

28 Şubat 2018 09:12


Hizan’daki vatandaşları kaynaştırmak için yapılan turnuvaya on sekiz takım katıldı. Kalabalık bir izleyici kitlesinin olduğu turnuvada, Horozdere ile Şehrin Kalbi takımlarının karşılaşmasıyla başladı.


Turnuvayı organize eden Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, “Bugün itibari ile turnuvamız başladı. Beklediğimizden daha çok katılım oldu. Bu da bizi mutlu etti. 4 grup ve 18 takımdan oluşan turnuvamız, 23 Mart’ta sona erecek. Amacımız, vatandaşlarımızı bu gibi güzel organizasyonlarda bir araya getirmektir. Düzenlemiş olduğumuz bu turnuvada bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.




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