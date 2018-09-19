Hizan'da girişimcilik kursu açıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü işbirliği ile Hizan'da girişimcilik eğitimi verildi.

Hizan Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitim programı ile ilgili açıklama yapan Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selim Kaplan; “Bu eğitimin ilkini 3 Eylül tarihinde, ikincisini 10 Eylül tarihinde düzenleyerek, program kapsamında 2 sınıf toplam 60 genç ve kadın girişimciye girişimcilik, iş fikri bulma geliştirme, pazarlama, satış, işletme türleri ve fonksiyonları, iş planı atölye çalışması, konularında dörder gün her biri 32 saatlik eğitim verildi. KOSGEB eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilen eğitimin sununda kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verileceğini söyledi. İş fikrini hayata geçirerek iş planı KOSGEB tarafından onaylanan kursiyerlerin yeni girişimci desteğinden yararlanma hakkı elde edecek” dedi.

İş imkanlarının kısıtlılığını göz önünde bulundurarak bu kursu düzenlediklerini belirten Kaplan, kurulacak işler sayesinde ilçe ekonomisine bir nebze hareket getirmeye çalıştıklarını belirterek, kursu bitirenlerin işlerini kurmalarını dileyerek KOSGEB iş müdürlüğüne eğitmen Rahime Yılmaz Acet şahsında teşekkürlerini iletti.