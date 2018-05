Hizan’da ilahi konseri

Hizan Kültür Merkezinde Grup 571 tarafından verilen ilahi konserinde çeşitli ilahilerle birlikte Çanakkale türküsü de seslendirildi. Büyük bir beğeniyle izlenen konserde vatandaşlar okunan ilahilere eşlik etti.

Grup 571 yönetmeni İsmail Uslu yaptığı açıklamada, “Grup 571 Peygamber Efendimizin (s.a.s) doğum tarihini anlatan, doğum tarihinden bugüne kadar bütün güzellikleri sunmaya çalışan bütün şairlerimizin adeta söylediklerinin özeti olan ‘571’de Bir Güneş Doğdu’ adlı Muhammet eseri ile on yıl önce ortaya çıktık. On yıldan beri bütün çocukların gönlünden bütün büyüklerin gönlüne akacak şekilde ilerliyor. Albümümüzün adı da 571, grubumuzun adı da 571, albümümüzün içerisinde en sevilen eserimizin adı da 571. Hem yurtiçinde hem de yurt dışında konserlere devam ediyoruz. Grup 571 ile birlikte asıl çıkış amacımız, Efendimiz Aleyhisalatu vesselamın bir güzel Hadis-i Şerifi Yıllar ve yıllar sonra kıyamete yakın benim davamı bütün insanlığa ulaştıracak olan kardeşlerim diye bahsettiği kişiler, o kişilerin listesine yazılabilir miyiz umuduyla bu işe başladık ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Elliye yakın eserimiz var. Bu eserlerimizi gittiğimiz her yerde bir demet, bir buket halinde halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü durağımızda Hizan. Hizan’a ilk defa geliyoruz. Hizanlılarla birlikte hakikaten çok güzel bir an geçirdik. Çok mutluyuz. Ramazan etkinliklerimizle beraber bu şekilde gezilerimize devam ediyoruz” dedi.