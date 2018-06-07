Hizan’da “Kokulu Taş” kursu açıldı

HADEM’de açılan kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. HADEM Koordinatörü Naciye Salar yaptığı açıklamada, “HADEM projesi kapsamında ilçemizdeki birçok kadın bir araya getirilerek çeşitli aktivite ve kurslarla, kadınların toplumsal entegrasyonu arttırılmıştır. Kadınlarımızın talepleri doğrultusunda birçok kurs açılmıştır. Bu kurslarımızdan bir tanesi de Kokulu Taş kursumuzdur. Bu kursumuza kayıtlı toplam yirmi kursiyer bulunmaktadır. Merkezimiz kadınlarımızın eğlenebilecekleri, eğlenirken birçok kurs görebilecekleri bir yerdir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Saygıdeğer Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz’a teşekkür ederim” dedi.