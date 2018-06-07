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07 Haziran 2018 17:07

Hizan’da “Kokulu Taş” kursu açıldı

Bitlis’in Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından kokulu taş kursu açıldı.

Hizan’da “Kokulu Taş” kursu açıldı

07 Haziran 2018 17:07


HADEM’de açılan kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. HADEM Koordinatörü Naciye Salar yaptığı açıklamada, “HADEM projesi kapsamında ilçemizdeki birçok kadın bir araya getirilerek çeşitli aktivite ve kurslarla, kadınların toplumsal entegrasyonu arttırılmıştır. Kadınlarımızın talepleri doğrultusunda birçok kurs açılmıştır. Bu kurslarımızdan bir tanesi de Kokulu Taş kursumuzdur. Bu kursumuza kayıtlı toplam yirmi kursiyer bulunmaktadır. Merkezimiz kadınlarımızın eğlenebilecekleri, eğlenirken birçok kurs görebilecekleri bir yerdir. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Saygıdeğer Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz’a teşekkür ederim” dedi.




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