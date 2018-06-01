Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 6-12 yaş aralığında öğrencilerin olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, “Rehber olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’i tüm Müslümanların bilmesi ve okuması gereken mukaddes bir kitaptır. Tüm çocukların yararlanabileceği bu eğitimleri Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de tecvitli okuma şeklinde branş bulunmaktadır. Yaşınız kaç olursa olsun, ölüm gelmeden mutlaka bu eğitimi almalı ve Allah’ın bize bir ikramı olan bu kitabı okumalı ve öğrenmeliyiz” dedi.

İlahiyat önlisans mezunu Zeynep Öbüz tarafından eğitim verildiğini belirten Özdemir, Elifba okuma kursu bitiminden sonra Kur’an-ı Kerim’i tecvitli okuma kursu düzenleyeceklerini ve başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Kur’an-ı Kerim öğrencilerinden Gülbahar İnce ise, “Hizan Merkez Ortaokulunda okuyorum. Okul çıkışı buraya gelerek Kur’an-ı Kerim dersi alıyorum. Vaktimi bu şekilde gideriyorum. Okuldan sonra buraya gelerek Kur’an-ı Kerim öğreniyorum” dedi.

Öğrencilerden Rubar Taha Öbüz ise, Cumhuriyet İlkokulunda okuduğunu belirterek, “Okuldan sonra buraya gelip ablalarımla birlikte Kur’an-ı Kerim okuyorum” ifadelerini kullandı.