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06 Mayıs 2018 11:30

Hizan’da ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntemleri’ semineri

Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Hizan’da ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Ebeveyn Eğitimi’ semineri düzenlendi.

Hizan’da ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntemleri’ semineri

06 Mayıs 2018 11:30


Hizan Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, Psikolog Ahmet Erol tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanlarına madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Madde kullanımının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Erol, “Kişinin tedavi olmayı istemesi, kişinin maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmesi önemli bir etkendir. Tedavi sonrası kişinin doğru bir sosyal çevre oluşturması, aile ilişkilerini daha verimli şekilde yaşaması ve yaşamının her karesini doğru etkinliklerle doldurması, temiz kalma davranışının devamlılığını olumlu yönde etkileyecektir. Katılımcılar ile karşılıklı etkileşim kurularak sunumumuzu gerçekleştirdik. Katılımcıların sorularını cevaplayarak fikirlerini aldık” dedi.




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