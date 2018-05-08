Hizan’da “Öğrenme Şenliği” düzenlendi

Hizan Spor Salonunda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca yapmış olduğu ürünlerin yer aldığı serginin açılışını, Bitlis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedirhan Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, İlçe Tabur Komutanı Ümit Duyu ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Yıldırım yaptı.

Halkoyunları gösterilerinden sonra çeşitli dallarda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi. Ardından Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir öncülüğünde misafirler sergiyi gezdi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, “Öğrenmenin beşikten mezara kadar her yaş grubunda devam ettiğini, bu düzenlenen şenlikte açıkça görmekteyiz. Üreten, araştıran, sorgulayan ve topluma faydalı olmak için çok çalışan nesiller yetiştirmek için her türlü çaba ve gayreti göstermek zorundayız. Okuma yazma seferberliği başta olmak üzere ilçemizde okuma yazmada 134 kurs açılmış ve bu kurslara bin 479 kursiyer kayıt olmuştur. Genel olarak 243 kurs açılmış olup bu kurslara 3 bin 748 kursiyer kayıt olmuştur. Bu eğitim öğretim yılında etkili ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza ve bu yolda bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Necdet İnan’a teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen etkinliğe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.