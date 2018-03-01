Hizan’da ‘Okuma Yazma Seferberliği’ne büyük ilgi

Vatandaşların ‘Okuma Yazma Seferberliği’ne yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Hizan Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılmış olan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ ile ilgili olarak Hizan ilçemizde çalışmalarımızı tüm hızıyla başlattık. İlçemizde başlatmış olduğumuz bu çalışmaları ekip halinde sürdürmekteyiz. Halihazırda mevcut 122 merkez ve köy okulumuzda kursumuzu aktif olarak açmış bulunmaktayız. Açmış olduğumuz bu kurslara bin 368 öğrencinin kaydı başarılı bir şekilde yapılmıştır. Kurslarımızın devamlılığını sağlamaya çalışarak verimli ve kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Kurslarımıza ilçede, ilçe yürütme kurulu olarak Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu başkanlığında yaptığımız çalışma ve toplantılarla köy ve merkezdeki imamlarımızı, muhtarlarımızı ve diğer kamu kurumlarından destek alabileceğimiz kuruluşları katmak suretiyle sürdürmekteyiz. Bu kurslarımız sonucunda başarı gösterecek olan kursiyerlerimize de kaymakamlığımız tarafından ödüller verilecektir. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.