Hizan’da orman yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Aksar bölgesinde çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangına, çevredeki köylü vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Vatandaşların yardım çağrısı üzerine Bitlis Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen ekipler ile köydeki vatandaşlarla birlikte bir haftadır devam eden yangın kontrol altına alındı.

“Birçok hayvan telef oldu”

Köy sakinlerinden biri olan Mecit Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir haftadır ormanın içinde yangını söndürmek için mücadele ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz belli olmadan çıkan yangını el birliğiyle söndürmeye çalıştık. Birçok hayvan telef oldu. Çıkan yangında 3 bin dönümlük arazi gözlerimizin önünde kül olup gitti" dedi.

Bitlis Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, “Bitlis ili Hizan ilçesi Aksar köyü yolu güzergahında yolun alt kısmı ve üst kısmında 3 Ağustos 2018 tarihinde yangın ihbarı alındı. Derhal Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Hizan Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kaymakamımızın da bizzat katılımları ile birlikte Bitlis Orman İşletmeye ait 1 adet ilk müdahale aracı, 1 adet arazöz, 5 adet araç ve Hizan Özel İdaresi ve Hizan Belediyesine ait 1 adet itfaiye aracı, 1 adet su tankı, 1 adet dozer ve 1 adet greyder ile yangına müdahale edildi. 3 Ağustos 2018 tarihi 21.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları 05.08.2018 tarihinde bitirildi” denildi.