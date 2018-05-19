Hizan’da ortaokul öğrencilerinin resim sergisi

Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ve kurum amirleri resim sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdi. Hizan Öğretmenevinde açılan sergide, öğrencilerin yaptığı resimler büyük beğeni topladı. Hizan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu resim öğretmeni Ferhat Kaynar yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlara rağmen öğrenciler önemli başarılara imza attığını söyledi. Öğrencilerin özveriyle yaptıkları resimlere, vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Kaynar, "Öğrencilerin dünyaya farklı açılardan bakmalarını sağlamak, dünyayı tanımalarına katkı sunarak gelişim ve değişim sürecine dahil etmek, görsel zekalarını geliştirerek diğer derslerindeki öğrenmelerini kalıcı hale getirmek amacıyla sergi açtık. Öğrencilerimi sanata yönlendirerek zamanı verimli geçirecekleri başka bir dünya keşfetmek istedim. Sergide 65 çalışma yer aldı. Sanata verilen önemin daha da artacağını umuyorum. Sergimizin açılışında bizden yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hizan Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çetin Saklı ise, "Bu resim sergisini, resim sevgisi ve yeteneği olan arkadaşlarımla beraber açtık. Bu sergiyi açmak için baya çaba sarf ettik. Resimlerimize içimizi döktük. Bizden desteklerini esirgemeyen hocalarımıza teşekkür ederiz. Umarım sergimizi beğenmişsiniz’’ dedi.