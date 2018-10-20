Hizan'da otantik kafe

Bitlis'in Hizan Belediyesi tarafından Sabiha Aydın Parkı içerisine yapılan otantik kafe hizmete giriyor.

Sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nun verdiği talimatlar ile bir yenisi daha eklendi. İlçe genelinde hayata geçirdiği projelerle Hizan'a yeni bir kimlik kazandıran Başkan Hamitoğlu, vatandaşların uğrak yeri olan Sabiha Aydın Parkı içerisine otantik bir kafe yaptırdı. Vatandaşların sosyal aktivitelerini bu gibi güzel mekânlarda hayata geçirebileceklerini söyleyen Başkan Hamitoğlu, “İlçede göreve başladığımız gün, Hizan için bir kalkınma projesi seferberliği içerisine girdik. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz projelerle Hizan'ımızı hak ettiği yerlere taşıyoruz. Sadece altyapı çalışmaları ile hizmet veren bir belediyecilik anlayışı ile değil sosyal belediyecilik anlayışı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın boş zamanlarını geçirebilecek güzel mekânlara ihtiyaçları vardı. Biz de sosyal belediyecilik olarak bu ihtiyaçları gidermek adına iki adet kafe yaptık. Sabiha Aydın Parkı içerisine otantik bir kafe yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Park içerisinde peyzaj düzenlemesi kapsamında dekoratif taşlar kullandık. Ayrıca içerisinde çocukların gönüllerince eğlenebileceği oyun parkını yeniledik” dedi.